Импортный кризис
В мае более 15 тысяч предпринимателей потребовали отставки Гетманцева с должности главы парламентского комитета, но в результате он таки умудрился сохранить свою должность.
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Впрочем, второй вопрос, о котором мы напишем, куда острее. Речь идет о постановлении Кабмина №153 от 24 февраля, которое регулирует перечень товаров критического импорта. Что это вообще такое?
С одной стороны, критический импорт является инструментом НБУ и Кабмина, чтобы сдерживать отток валюты из страны и добиться стабильности гривни.
С другой стороны, это достаточно сильное ограничение для бизнеса, который жалуется, что не может оплатить и завезти ряд товаров. Даже те, которые были предоплачены до войны.
Плюс обойти запрет официальной безналичной оплаты можно через оплату наличной валютой. Это сразу же создает спрос на валюту. Как и на другие специфические услуги по обходу ограничений.
В постановление о критическом импорте изменения вносили уже 18 раз, и теперь список товаров, которые могут завозиться официально, составляет больше 1 200 позиций.
Вопросов больше, чем ответов
Но даже в этом списке осталось множество очень странных ограничений. Приведу два конкретных примера.
Например, 3 мая были внесены изменения, которые исключили из перечня товаров лист оцинкованный и крашенный для производства сендвич-панелей и профлиста. В Украину теперь может завозится только неоцинкованный лист.
Изначально идея ограничения состояла в том, что в Украине есть производства, которые могут оцинковывать, но малым количеством цинка. При этом для строительства промышленных зданий цинка требуется не менее 200 грамм на квадратный метр.
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При этом в постановлении о критическом импорте по-прежнему разрешен импорт готовых сендвич-панелей, что выглядит крайне странно. Ведь в Украине есть множество предприятий-изготовителей, которые сейчас простаивают.
Еще одна проблема. В постановлении разрешен импорт минеральной ваты, в то время, когда украинские производства не получают заказов внутри страны.
Стоит ли отменять критический импорт? Честно сказать, логика наличия или отсутствия товара весьма загадочна. Но, главное, в списке уже 90% от нашего стандартного импорта. Поэтому стабилизирующую функцию этот список не выполняет.
На мой взгляд, правительству было бы логичнее отменить список вовсе. Либо более тщательно работать с каждой товарной позицией и в оперативном режиме вносить изменения по тем видам продукции, в которой действительно нуждаются украинские производители, которая нужна им для восстановления производства.
Вопрос этот в первую очередь касается первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко и команды ее советников. Им просто нужно работать быстрее и четче. Нынешние времена требуют намного большей оперативности в экономических вопросах.
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