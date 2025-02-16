Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны – ISW.

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Украина создаст совместное предприятие с Thales International SAS

15 февраля Укроборонпром подписал соглашение о развитии совместного предприятия с Thales International SAS. Цель – создание передовых технологий и оказание оперативной поддержки в сферах ПВО, радиолокации, РЭБ, тактической связи и оптоэлектронных систем.

Практическими последствиями партнерства с Thales International SAS станут более плотное закрытие украинского неба от российских угроз и приобретение нашими оружейниками нового опыта работы с самыми современными технологиями. Это очередной шаг к созданию на базе нашей оборонки Арсенала свободного мира,

– заявил гендиректор Укроборонпрома Олег Гуляк.

Министр обороны встретился 15 февраля с руководителями европейских оборонных компаний KNDS France и KNDS Deutschland, чтобы обсудить обслуживание техники, которую партнеры передали Украине, и поставки нового вооружения, в частности, самоходных артиллерийских систем.

Кроме того, делегации обсудили возможность совместного производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, ремонта и модернизации украинских систем противовоздушной обороны. А еще разработку беспилотных систем и искусственного интеллекта.

Также 15 февраля Рустем Умеров встретился с делегацией компании Boeing Defence, Space, and Security, чтобы обсудить совместное производство беспилотников, боеприпасов и авиационного оружия.