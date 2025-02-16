Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни – ISW.

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Україна створить спільне підприємство з Thales International SAS

15 лютого Укроборонпром підписав угоду про розбудову спільного підприємства з Thales International SAS. Мета – створення передових технологій та надання оперативної підтримки у сферах ППО, радіолокації, РЕБ, тактичного зв'язку й оптоелектронних систем.

Практичними наслідками партнерства з Thales International SAS стануть щільніше закриття українського неба від російських загроз і набуття нашими зброярами нового досвіду роботи з найсучаснішими технологіями. Це черговий крок до створення на базі нашої оборонки Арсеналу вільного світу,

– заявив гендиректор Укроборонпрому Олег Гуляк.

Міністр оборони зустрівся 15 лютого з керівниками європейських оборонних компаній KNDS France і KNDS Deutschland, щоб обговорити обслуговування техніки, яку партнери передали Україні, і постачання нового озброєння, зокрема, самохідних артилерійських систем.

Окрім того, делегації обговорили можливість спільного виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, ремонту і модернізації українських систем протиповітряної оборони. А ще розробку безпілотних систем і штучного інтелекту.

Також 15 лютого Рустем Умеров зустрівся з делегацією компанії Boeing Defence, Space, and Security, аби обговорити спільне виробництво безпілотників, боєприпасів та авіаційної зброї.