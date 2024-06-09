У компанії розповіли, що контракт підписано під егідою міністерства оборони Франції. Система має радар повітряного огляду Ground Master 200, систему радіозв'язку, центр керування ППО ControlView разом із портативними терміналами розподілу озброєння. Про це йдеться у пресрелізі Thales, який оприлюднили у п'ятницю, 7 червня.

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Що відомо про CM200

Згідно з оприлюдненою інформацією, CM200 виявляє та супроводжує одночасно низькі та великі цілі в усіх типах середовища. Серед них – гелікоптери, літаки, дрони, крилаті літаки, надводні цілі й навіть артилерія противника.

Також ця система ППО забезпечує координацію зброї для протиповітряної оборони дуже малої дальності (VSHORAD) до розширеної протиповітряної оборони малої дальності (E-SHORAD).

Водночас радар Ground Master 200 швидше встановлює шляхи та довше зберігає їх заблокованими, таким чином максимізуючи ситуаційну обізнаність. Він забезпечує виявлення повітряних цілей на відстані до 250 кілометрів та на висоті до 24 кілометрів.

Це дає час командно-контрольній системі ControlView, аби оцінити загрозу, а також одночасно розподілити відповідні вогневі одиниці для ураження повітряних цілей через кожен термінал зброї.

Ця друга система протиповітряної оборони посилить захист території України, дасть змогу завчасно виявляти існуючі загрози. Thales пишається тим, що використовує свій досвід на службі захисту України,

– заявив виконавчий віцепрезидент Thales Land & Air Systems Ерве Дамманн.

Зауважимо, що це вже друга подібна купівля. Першу таку систему протиповітряної оборони наша держава придбала ще у лютому 2023 року.

Важливо. Ця система ППО може бути інтегрована в систему протиповітряної оборони SAMP/T, яку також надають Україні. SAMP/T є ЗРК з ракетою Aster 30 розробки концерну MBDA, дальність якого сягає до 40 кілометрів.

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