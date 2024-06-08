Чехія долучилася до німецької ініціативи щодо посилення ППО. Що цікаво, вона включає не тільки надання систем протиповітряної оборони, а пропонує дещо більше.

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Чехія може навчати пілотів

Ідеться не лише про надання протиракетних систем, але й про літаки та навчання пілотів на цих літаках. Ми можемо запропонувати країнам навчання на F-16 і на літаках Gripen. Державне підприємство LOM Praha має для цього можливості і неодноразово пропонувало це українській стороні,

– сказала Яна Чернохова.

Раніше Чехія вже допомогла з F-16

Вона передала Україні перший тренажер винищувача F-16. Це важливо, адже наші пілоти потребують і матеріально-технічного забезпечення. Основний модуль уже проходить тестування, його готують до експлуатації українські спеціалісти.

А ще це важливо ось чому: раніше Україна мала тільки симулятори багатофункціональних винищувачів F-16. Із першим повноцінним тренажером можливості наших пілотів значно зростуть. Вони зможуть відпрацьовувати вже конкретні бойові операції – наприклад, збивати ворожі безпілотники та ракети.

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Для чого Україні Gripen

Вони можуть те, чого не можуть F-16 – нести ракети Storm Shadow/SCALP. А ще прості в аеродромному обслуговуванні.

Та щодо літаків Gripen поки немає певності. Адже Зеленський закликав надати можливість тренуватися на них, а Швеція хоче зосередитися спершу на F-16. У Повітряних силах також говорили, що в пріоритеті саме F-16.