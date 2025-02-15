Про це 24 Каналу розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. За його словами, зустріч у форматі "Рамштайн" 12 лютого була ефективною. Союзники погоджуються, що забезпечити мир в Україні можна лише силою. Тому є наміри надати нашій державі багато військової допомоги у короткостроковій перспективі.

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Яку зброю Україна отримає від Нідерландів

Як наголосив Брекельманс, Нідерланди вже передали Україні винищувачі F-16. Сюди входить повний пакет обслуговування цих літаків. Йдеться про зброю для винищувачів; запчастини; навчання персоналу тощо.

Важливо, що у майбутньому Україна отримає ще додаткові F-16 від Нідерландів. Але ніхто не буде повідомляти деталі зі зрозумілих причин.

Ми надамо більше F-16. Також ми продовжуємо робити усе, щоб ці винищувачі залишалися боєздатними. Не буду давати подробиці щодо цифр та точної дати поставки. Не хочемо інформувати Путіна,

– сказав Брекельманс.

Нідерланди мають великий план співпраці з Україною щодо дронів та різних інших боєприпасів. Також там передаватимуть більше броньованих машин та різного іншого обладнання.

Країни НАТО готові посилювати військову підтримку України. Йдеться не лише про передачу озброєння, але й про збільшення виробництва.

На "Рамштайні" було видно сильний рівень єдності та рішучості зробити усе, щоб продовжити підтримку України. Нам потрібно виробляти більше. Спершу була війна постачання озброєнь. Зараз вона перетворилася у війну виробництва. Нам у Європі потрібно робити більше. Треба масштабуватися,

– підкреслив Брекельманс.

Додамо, спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що війна в Україні має закінчитися якнайшвидше. Він публічно оголосив про 180 днів, упродовж яких потрібно дійти до кінця війни. І не менш важливо, щоб мир був довготривалим, а війна не почалася знову.