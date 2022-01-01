Украина закрыла порты для российских кораблей

Украина запретила судам России входить в свои внутренние воды. Речь идет о запрете перевозок пассажиров и грузов.

В частности в международных рейсах между речными портами. Соответствующий закон появился в Раде и начал действовать с 1 января 2022 года.

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Украина закрыла порты судам России

Перевозки пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами (терминалами), по другим местам осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины и иностранными портами (терминалами) могут осуществляться украинскими и иностранными судами,

– говорится в сообщении.

Однако такие действия запрещены для судов:

под флагом государства-агрессора;

владельцами или участниками (акционерами, членами), конечными бенефициарами владельцев которых являются граждане государства-оккупанта, юридические лица, зарегистрированные на территории государства-агрессора, физические и юридические лица, в отношении которых применили санкции в соответствии с законом о санкциях.

Запрещено также вход в порты каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины и регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

Плавать на внутренних водных путях Украины иностранным судам можно при наличии:

свидетельства судна внутреннего плавания;

квалификационных документов экипажа, выданных в соответствии с настоящим законом или в соответствии с законодательством ЕС;

или по наличию судебных документов и квалификационных документов экипажа, соответствующих требованиям Кодекса торгового мореплавания Украины.

Несмотря на это, там говорится о вопросах имущества, а также имплементации основных требований директив и регламентов ЕС согласно Соглашению об ассоциации.

Коротко о последних ограничениях в отношении страны-агрессора

1 января 2022 года в Штатах экс-чиновники и дипломаты завили, что настаивают, чтобы Белый дом обнародовал перечень возможных санкций против России.

В частности им могут ввести в случае российской агрессии против Украины. Такие заявления политики делают на фоне стягивания войск России к украинской границе.

Кроме того, 9 декабря Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По его результатам глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Вашингтон готов к введению жестких санкций против России в случае полномасштабного вторжения.

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