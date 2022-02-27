Соответствующую информацию распространили в 12:18 27 февраля. Известно, что нужна помощь гражданских.

Важно Отмечена буквой V: украинские военные разыскивают колонну вражеской техники с террористами

В Черкассах нужны сварщики для создания "ежей"

В Черкассах начинают делать противотанковые ежи. Нужны сварщики, которые готовы помогать на волонтерских началах,

– говорится в сообщении.

Работа будет проходить круглосуточно. Поэтому людей просят приобщаться в любое время.

Телефон для связи – (097) 115 04 07.

Место работ сообщают частным образом.

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