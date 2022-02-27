Соответствующую информацию распространили в 12:18 27 февраля. Известно, что нужна помощь гражданских.
Важно Отмечена буквой V: украинские военные разыскивают колонну вражеской техники с террористами
В Черкассах нужны сварщики для создания "ежей"
В Черкассах начинают делать противотанковые ежи. Нужны сварщики, которые готовы помогать на волонтерских началах,
– говорится в сообщении.
Работа будет проходить круглосуточно. Поэтому людей просят приобщаться в любое время.
Телефон для связи – (097) 115 04 07.
Место работ сообщают частным образом.
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