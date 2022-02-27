Відповідну інформацію поширили о 12:18 27 лютого. Відомо, що потрібна допомога цивільних.
Важливо Позначена літерою V: українські військові розшукують колону ворожої техніки із терористами
У Черкасах потрібні зварювальники для створення "їжаків"
У Черкасах розпочинають робити протитанкові їжаки. Потрібні зварювальники, які готові допомагати на волонтерських засадах,
– мовиться у повідомленні.
Робота відбуватиметься у цілодобово. Тож людей просять долучатись будь-коли.
Телефон для зв'язку – (097) 115 04 07.
Місце робіт повідомляють приватно.
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