Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) Алексей Петров. По его словам, одной из самых больших проблем Украины сегодня является "снарядный голод" на фронте.

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Как Украина закупает необходимое оружие

Алексей Петров объяснил, что дефицит снарядов вызван в частности небольшим количеством стран, которые производят артиллерийские снаряды российского стандарта, особенно крупного калибра.

По его словам, часть стран вообще отказываются официально продавать боеприпасы Украине. Из-за этого закупщикам приходится "прибегать к чувствительным методам и работе под прикрытием".

Мы наладили тайные каналы, включающие логистические маршруты через 2 – 3 других государства на пути приобретенного товара в Украину. То есть страна-производитель может даже не догадываться, кто именно является конечным покупателем,

– сказал Алексей Петров.

Он добавил, что главной задачей предприятия было именно формирование каналов для поставки дефицитных снарядов. По словам Петрова, к этому присоединились и партнерские спецслужбы из стран, которые, вероятно, именно благодаря Украине получили такой опыт, учитывая специфику российско-украинской войны.

Мы вынуждены налаживать изобретательные способы поставки оружия, что "запутывают следы" покупателя. Украина воюет симбиозом вооружения советских времен и европейской техники, но свою специфику имеет и дружественная к украинцам Европа,

– рассказал директор "Спецтехноэкспорта".

Отмечается, что объемы продукции европейских производств уже зарезервированы практически до 2026 года.