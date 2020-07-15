Украина на 3 месте по количеству дел в Европейский суд по правам человека. Государство выплатило украинским истцам ЕСПЧ свыше миллиарда гривен за 5 лет. Дело в том, что украинцы не получают справедливость в своем государстве, поэтому обращаются за помощью к международным инстанциям. Часто они выигрывают дела.

Чаще всего в делах идет речь о пытках и истязаниях в правоохранительных органах, сообщает 24 канал.

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Уже с начала 2020 года против Украины поступило более 2 тысяч дел в ЕСПЧ. По словам адвоката Александра Заруцкого, кроме пыток и истязаний дела связаны также с:

нарушением права на свободу слова;

необоснованным длительным содержанием под стражей;

чрезвычайно длительным рассмотрением процессов на национальном уровне.

Как утверждает адвокат, проблема в несовершенной правоохранительной и судебной системе. "Действия правоохранителей по превышению своих полномочий только продолжаются. Когда в государстве изменится отношение к человеку и изменится правосознание, я думаю, что люди тогда будут воспринимать судебные решения, которые принимаются как справедливые, даже если они не в их пользу", – пояснил Заруцкий.

Необходимо проводить реформу, – эксперты

Эксперты уверены, что для этого необходимо проводить реформу. Она якобы и состоялась во времена президентства Петра Порошенко, но ничего не изменилось.

"Остаются старые кадры, остаются старые практики, которые еще с Советского Союза, абсолютно людоедской системы, в которой были распространены пытки, а права человека не значили ничего", – отметил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Он заверил, что в Украине необходимо делать реформу органов правопорядка и судебную. Нужно "перезагружать полностью эти системы, ведь кадры решают все".

От количества дел зависит бюджет страны

Эксперты заявили, что пока не будет изменений – количество дел против Украины в ЕСПЧ не будет уменьшаться. Следовательно, из государственного бюджета будут выплачивать компенсации за несовершенство правоохранительной и судебной системы.

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► Одним из украинцев, который победил в Европейском суде, является Владислав Попович. Он – один из 6 фигурантов так называемого дела "нежинских робингудов". После того, как его брат едва не умер от передозировки наркотиками, мужчина вместе с товарищами взялись бороться с их распространением.

Бывшие спортсмены задерживали наркодельцов, вывозили их за город и записывали на видео признания. За это Владислава приговорили к 11 годам тюрьмы. Мужчина выиграл дело о незаконном содержании под стражей в Европейском суде по правам человека. Украина возместила ему 62 тысячи гривен.

В суде меня лишили права предоставить показания, последнее слово, поставить вопрос потерпевшим. Судьи, которые делают такие нарушения, никакой ответственности не несут,

– рассказал Попович.

► Дело не единичное. К примеру, в 2015 году суд обязал Украину компенсировать Максиму Огороднику, которого задержали из-за серии ограблений, 12 тысяч евро. Дело в том, что во время следствия мужчина подвергся пыткам.

► В 2018 году из-за ненадлежащих условий содержания под стражей государство выплатило 6 тысяч евро Алексею Гармашу.