Україна на 3 місці за кількістю справ до Європейського суду з прав людини. Держава виплатила українським позивачам ЄСПЛ понад мільярд гривень за 5 років. Річ у тім, що українці не отримують справедливість у своїй державі, тому звертаються по допомогу до міжнародних інстанцій. Часто вони виграють справи.

Найчастіше у справах йдеться про тортури та катування у правоохоронних органах, повідомляє 24 канал.

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Вже від початку 2020 року проти України надійшло понад 2 тисячі справ до ЄСПЛ. За словами адвоката Олександра Заруцького, окрім тортур та катувань справи пов'язані також з:

порушенням права на свободу слова;

необґрунтованим тривалим триманням під вартою;

надзвичайно тривалим розглядом процесів на національному рівні.

Як ствердив адвокат, проблема у недосконалій правоохоронній та судовій системі. "Дії правоохоронців по перевищенню своїх повноважень тільки продовжуються. Коли в державі зміниться ставлення до людини і зміниться правосвідомість, я думаю, що люди тоді сприйматимуть судові рішення, які ухвалюють як справедливі, навіть якщо вони не на їх користь", – пояснив Заруцький.

Необхідно проводити реформу, – експерти

Експерти впевнені, що для цього необхідно проводити реформу. Вона нібито й відбулася за часів президентства Петра Порошенка, але нічого не змінилося.

"Залишаються старі кадри, залишаються старі практики, які ще є з Радянського Союзу, абсолютно людожерської системи, в якій було поширено катування, а права людини не означали нічого", – зазначив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Він запевнив, що в Україні необхідно робити реформу органів правопорядку та судову. Потрібно "перезавантажувати повністю ці системи, адже кадри вирішують все".

Від кількості справ залежить бюджет країни

Експерти заявили, що допоки не буде змін – кількість справ проти України в ЄСПЛ не зменшуватиметься. Відтак з державного бюджету виплачуватимуть компенсації за недосконалість правоохоронної та судової системи.

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► Одним з українців, який переміг у Європейському суді, є Владислав Попович. Він – один з 6 фігурантів так званої справи "ніжинських робінгудів". Після того, як його брат ледве не помер від передозування наркотиками, чоловік разом із товаришами взялися боротися із їх розповсюдженням.

Колишні спортсмени затримували наркоділків, вивозили їх за місто та записували на відео зізнання. За це Владислава засудили до 11 років тюрми. Чоловік виграв справу про незаконне тримання під вартою у Європейському суді з прав людини. Україна відшкодувала йому 62 тисячі гривень.

В суді мене позбавили права надати покази, останнє слово, поставити питання потерпілим. Судді, які роблять такі порушення, жодної відповідальності не несуть,

– розповів Попович.

► Справа не поодинока. До прикладу, у 2015 році суд зобов'язав Україну компенсувати Максиму Огородніку, якого затримали через серію пограбувань, 12 тисяч євро. Річ у тім, що під час слідства чоловік зазнав тортур.

► У 2018 році за неналежні умови тримання під вартою держава виплатила 6 тисяч євро Олексію Гармашу.