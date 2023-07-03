Об этом в своем телеграмм-канале написал Андрей Герус, глава комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады Украины.
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"Лоббисты энергетических монополий могут радоваться. Хотя нет, еще требуют полной отмены прайс-кепов на ярко выраженном монопольном рынке, чтобы цена стала самой высокой в Европе. Есть куда стремиться!", – отметил он.
Украина заняла второе место по уровню цен на спотовом рынке электроэнергии в ЕС / Фото телеграмм Gerus online
Глава комитета привел также данные, из которых следует, что самая дорогая электроэнергия 2 июля была:
- в Италии (4 460 гривен за МВт-час),
- в Украине (2 931 гривна за /МВт-час),
- в Греции (2871 гривна за МВт-час).
Самая дешевая:
- в Нидерландах (минус 3 561 гривна за МВт-час),
- в Германии (минус 2 155 гривен за МВт-час),
- в Словении (минус 1798 гривен за МВт-час).
Напомним, что на прошлой неделе Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и компослуг (НКРЭКУ), повысила максимальные предельные цены на 50 – 80% в зависимости от часов потребления, в частности, на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.
То есть, начиная с 1 июля 2023 года, сутки будут разделены на три ценовых зоны, в которых максимальные тарифы повышены:
- с 23:00 до 7:00 – на 50%, с 2000 до 3000 гривен за МВт-час;
- с 7:00 до 19:00 – на 40%, с 4000 до 5600 гривен за МВт-час;
- с 19:00 до 23:00 – на 80%, с 4000 до 7200 гривен за МВт-час.
При этом минимальные предельные цены на РДН и ВДР не изменились и сохранялись на уровне 10 гривен за МВт-час.
В то же время, предприятия ГМК Украины призвали НКРЭКУ не увеличивать предельные цены, поскольку это приведет к дополнительному росту их затрат и, соответственно, остановке заводов из-за нерентабельности производства. В частности, о такой вероятности сообщили Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, а также Марганецкий горно-обогатительный комбинат.
Это решение было принято практически одномоментно с подрывом дамбы на Каховской ГЭС. По оценкам Минэкономики Украины, сумма прямого ущерба, то есть потери жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии и промышленности, составляет по меньшей мере 2 миллиарда долларов. Из-за нехватки водоснабжения практически остановил работу самый мощный металлургический комбинат в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог".