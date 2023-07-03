Об этом в своем телеграмм-канале написал Андрей Герус, глава комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады Украины.

Актуально Налог на топливо вернули: цена бензина и дизеля стремительно пошла вверх

"Лоббисты энергетических монополий могут радоваться. Хотя нет, еще требуют полной отмены прайс-кепов на ярко выраженном монопольном рынке, чтобы цена стала самой высокой в Европе. Есть куда стремиться!", – отметил он.



Украина заняла второе место по уровню цен на спотовом рынке электроэнергии в ЕС / Фото телеграмм Gerus online

Глава комитета привел также данные, из которых следует, что самая дорогая электроэнергия 2 июля была:

в Италии (4 460 гривен за МВт-час),

в Украине (2 931 гривна за /МВт-час),

в Греции (2871 гривна за МВт-час).

Самая дешевая:

в Нидерландах (минус 3 561 гривна за МВт-час),

в Германии (минус 2 155 гривен за МВт-час),

в Словении (минус 1798 гривен за МВт-час).

Напомним, что на прошлой неделе Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и компослуг (НКРЭКУ), повысила максимальные предельные цены на 50 – 80% в зависимости от часов потребления, в частности, на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.

То есть, начиная с 1 июля 2023 года, сутки будут разделены на три ценовых зоны, в которых максимальные тарифы повышены:

с 23:00 до 7:00 – на 50%, с 2000 до 3000 гривен за МВт-час;

с 7:00 до 19:00 – на 40%, с 4000 до 5600 гривен за МВт-час;

с 19:00 до 23:00 – на 80%, с 4000 до 7200 гривен за МВт-час.

При этом минимальные предельные цены на РДН и ВДР не изменились и сохранялись на уровне 10 гривен за МВт-час.

В то же время, предприятия ГМК Украины призвали НКРЭКУ не увеличивать предельные цены, поскольку это приведет к дополнительному росту их затрат и, соответственно, остановке заводов из-за нерентабельности производства. В частности, о такой вероятности сообщили Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, а также Марганецкий горно-обогатительный комбинат.

Это решение было принято практически одномоментно с подрывом дамбы на Каховской ГЭС. По оценкам Минэкономики Украины, сумма прямого ущерба, то есть потери жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии и промышленности, составляет по меньшей мере 2 миллиарда долларов. Из-за нехватки водоснабжения практически остановил работу самый мощный металлургический комбинат в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог".