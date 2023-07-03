Сколько стоит топливо сейчас

С 1 июля власти вернули НДС 20% на топливо. Еще в прошлом году во время полномасштабного вторжения было принято решение снизить его до 7%.

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Как рассказывает 24 Каналу эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев, в июле цена на топливо из-за этого может вырасти на 2 – 3 гривны.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований То есть, если говорить о возврате только НДС 20%, то из-за роста доли акциза в цене, стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС может вырасти на 2 – 3 гривны, а автогаза где-то на 1 гривну. Если говорить о возврате акцизного налога на довоенный уровень, то этот рост может быть более существенным, речь идет о по меньшей мере 10 гривен для бензина и дизтоплива и примерно 2 – 3 гривны для автогаза.

Впрочем, по словам Рябцева, спрос на топливо не снизится, поскольку он и так низкий. Но количество поездок существенно сократится.

По данным "Минфина" средние цены на сегодня, 3 июля, поднялись в среднем на две гривны:

Следовательно, бензин А-95+ стоит 49,61 гривны, цена выросла почти на 3 гривны;

стоит 49,61 гривны, цена выросла почти на 3 гривны; Бензин А-95 – 46,84 гривны, прибавил в цене почти на 2 гривны;

– 46,84 гривны, прибавил в цене почти на 2 гривны; Бензин А-92 – 44,11 гривны, цена выросла на немного больше, чем 2 гривны;

– 44,11 гривны, цена выросла на немного больше, чем 2 гривны; Дизельное топливо – 45,44 гривны, тоже немного больше, чем 2 гривны;

– 45,44 гривны, тоже немного больше, чем 2 гривны; Газ автомобильный – 22,81 гривны, стоимость поднялась почти на 1 гривну.

Чего топливо начало дорожать

С 1 июля в Украину вернулась довоенная ставка НДС. Таким образом акцизы устанавливаются на уровне 213,5 евро за 1000 литров на бензины; 139,5 евро – на дизель, 52 евро – на автогаз.

Как объясняют в записке к законопроекту, имеющиеся нефтеперерабатывающие мощности Украины способны обеспечивать внутренний рынок бензинов в полном объеме. Кроме того, новые акцизы имеют "собирать" дополнительные поступления в госбюджет в размере 1,2 миллиарда гривен ежемесячно.

Важно, что эксперты предупреждают, что резкого роста стоимости топлива с 1 июля не стоит. Оно будет не одновременным и разным для всех сетей АЗС.