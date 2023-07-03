Скільки коштує пальне зараз
З 1 липня влада повернула ПДВ 20% на пальне. Ще торік під час повномасштабного вторгнення було прийнято рішення зменшити його до 7%.
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Як розповідає 24 Каналу експерт в області енергетики Геннадій Рябцев, у липні ціна на пальне через це може зрости на 2 – 3 гривні.
Тобто, якщо казати про повернення лише ПДВ 20%, то через зростання частки акцизу в ціні, вартість бензину і дизельного пального на АЗС може зрости на 2 – 3 гривні, а автогазу десь на 1 гривню. Якщо казати про повернення акцизного податку на довоєнний рівень, то це зростання може бути більш суттєвим, йдеться про щонайменше 10 гривень для бензину та дизпалива і приблизно 2 – 3 гривні для автогазу.
Втім, за словами Рябцева, попит на пальне не зменшиться, оскільки він і так низький. Але кількість поїздок суттєво скоротиться.
За даними "Мінфіну" середні ціни станом на сьогодні, 3 липня, піднялися в середньому на дві гривні:
- Відтак бензин А-95+ коштує 49,61 гривні, ціна зросла на майже 3 гривні;
- Бензин А-95 – 46,84 гривні, додав у ціні майже на 2 гривні;
- Бензин А-92 – 44,11 гривні, ціна зросла на трішки більше, ніж 2 гривні;
- Дизельне пальне – 45,44 гривні, теж трішки більше, ніж 2 гривні;
- Газ автомобільний – 22,81 гривні, вартість піднялася майже на 1 гривню.
Чого пальне почало дорожчати
- З 1 липня в Україні повернулася довоєнна ставка ПДВ. Таким чином акцизи встановлюються на рівні 213,5 євро за 1 000 літрів на бензини; 139,5 євро – на дизель, 52 євро – на автогаз.
- Як пояснюють у записці до законопроєкту, наявні нафтопереробні потужності України спроможні забезпечувати внутрішній ринок бензинів в повному обсязі. Крім того, нові акцизи мають "збирати" додаткові надходження до держбюджету у розмірі 1,2 мільярда гривень щомісячно.
- Як розповідав раніше Геннадій Рябцев в одних мережах підвищення може скласти навіть 10 гривень за бензин, а в інших – 15 гривень.
- Цікаво, що з поверненням довоєнного податку на пальне може зрости кількість податкових махінацій. Все через те, що рівень цін буде вищий, а контролю як такого немає.