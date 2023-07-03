Про це у своєму телеграм-каналі написав Андрій Герус, голова комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради України.

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"Лобісти енергетичних монополій можуть радіти. Хоча ні, ще вимагають повної відміни прайс-кепів на яскраво вираженому монопольному ринку, щоб ціна стала найвищою у Європі. Є куди прагнути!", – відмітив він.



Україна посіла друге місце за рівнем цін на спотовому ринку електроенергії у ЄС​ / Фото телеграм Gerus online

Голова комітету навів також дані, з яких випливає, що найдорожча електроенергія 2 липня була:

в Італії (4 460 гривень за МВт-год),

в Україні (2 931 гривні за /МВт-год),

у Греції (2 871 гривня за МВт-год).

Найдешевша:

у Нідерландах (мінус 3 561 гривня за МВт-год),

у Німеччині (мінус 2 155 гривень за МВт-год),

у Словенії (мінус 1 798 гривень за МВт-год).

Нагадаємо, що минулого тижня Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), підвищила максимальні граничні ціни на 50 – 80% залежно від годин споживання, зокрема, на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

Тобто, починаючи із 1 липня 2023 року, доба буде розділена на три цінові зони, в яких максимальні тарифи підвищено:

із 23:00 до 7:00 – на 50%, з 2 000 до 3 000 гривень за МВт-год;

з 7:00 до 19:00 – на 40%, з 4 000 до 5 600 гривень за МВт-год;

з 19:00 до 23:00 – на 80%, з 4 000 до 7 200 гривень за МВт-год.

При цьому мінімальні граничні ціни на РДН і ВДР не були змінені та зберігалися на рівні 10 гривень за МВт-год.

Водночас підприємства ГМК України закликали НКРЕКП не збільшувати граничні ціни, оскільки це призведе до додаткового зростання їх витрат та, відповідно, зупинки заводів через нерентабельність виробництва. Зокрема про таку вірогідність повідомили Нікопольський та Запорізький завод феросплавів, а також Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат.

Це рішення було прийняти практично одномоментно із підривом дамби на Каховській ГЕС. За оцінками Мінекономіки України, сума прямих збитків, тобто втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології та промисловості, складає щонайменше 2 мільярди доларів. Через брак водопостачання практично зупинив роботу найпотужніший металургійний комбінат в Україні "АрселорМіттал Кривий Ріг".