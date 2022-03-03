Украина запустила Московский механизм ОБСЕ по вторжению России
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Наше государство требует наказания для России за преступления против человечества, которые захватнические войска совершили с начала войны. Для этого в ОБСЕ запустили Московский механизм.
Этот механизм запустила Украина совместно с 45 другими государствами. Он предусматривает создание экспертной комиссии.
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Иронично, что именно с помощью Московского механизма будут расследовать преступления России против человечества из-за начала войны против Украины.
Вместе с 45 государствами Украина запустила Московский механизм ОБСЕ по вторжению России. Экспертная миссия передаст выводы механизмам подотчетности, в частности международным судам и трибуналам,
– заявил Кулеба.
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