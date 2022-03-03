Наше государство требует наказания для России за преступления против человечества, которые захватнические войска совершили с начала войны. Для этого в ОБСЕ запустили Московский механизм.

Этот механизм запустила Украина совместно с 45 другими государствами. Он предусматривает создание экспертной комиссии.

Заметьте В Гааге начали расследование военных преступлений России

Иронично, что именно с помощью Московского механизма будут расследовать преступления России против человечества из-за начала войны против Украины.

Вместе с 45 государствами Украина запустила Московский механизм ОБСЕ по вторжению России. Экспертная миссия передаст выводы механизмам подотчетности, в частности международным судам и трибуналам,

– заявил Кулеба.

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