Украина заслуживает быстрого вступления в ЕС, потому что борется за Европу, – Жовква

Украина получила право на членство в ЕС благодаря защите Европы от России. Сейчас страна нуждается в скорейшем рассмотрении заявки и не может ждать этого годами.

Поскольку наша страна защищает всю Европу. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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Жовква о важности быстрого рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС

По словам Жовквы, мир не может позволить себе годы или десятки тысяч лет рассматривать заявку Украины. Дело в том, что противостояние Украины с Россией, это и борьба за всю Европу. Поэтому Еврокомиссия должна рассмотреть заявку на вступление как можно быстрее.

Нам это нужно очень быстро. Мы этого заслуживаем, потому что мы боремся сейчас не только за Украину, но и за все европейские народы,

– заметил он.

Киев получил анкету от ЕС

Сейчас Киев заполняет анкету, направленную на получение статуса кандидата на членство в ЕС. Напомним, ее Зеленскому вручила лично президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заявка должна содержать данные об экономической и политической ситуации в стране. Жовква подчеркнул, что Украина заполнит ее очень быстро.

Кроме того, он добавил, что после передачи документа в Еврокомиссию Украине пообещали быструю обработку с направлением заключения на повторное рассмотрение в Европейский совет.

В Брюсселе ранее заявляли, что учитывают сложные обстоятельства, в которых находится Украина, когда будут решать вопрос о статусе кандидата на саммите лидеров ЕС в июне.

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