Украина встречает русских огнем и ненавистью из каждого окна

Представляю, какой шок сейчас в искаженных своей пропагандой мозгах россиян.

Возрождение в огне

Не забывайте эти дни никогда, дни возрождения нации.

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Ненависть дает силы

Дни, когда она наконец научилась ненавидеть вся, а не мычать что-нибудь о "неоднозначном".

Ненависть – это очень конструктивная штука.

Российские оккупанты разрушили центр Харькова – смотрите видео:

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