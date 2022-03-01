Украина встречает русских огнем и ненавистью из каждого окна

1 марта 2022 , 11:34
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Антон Колумбет

Источник:

фейсбук Антона Колумбета

Представляю, какой шок сейчас в искаженных своей пропагандой мозгах россиян.

Возрождение в огне

Не забывайте эти дни никогда, дни возрождения нации.

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Ненависть дает силы

Дни, когда она наконец научилась ненавидеть вся, а не мычать что-нибудь о "неоднозначном".

Ненависть – это очень конструктивная штука.

Российские оккупанты разрушили центр Харькова – смотрите видео:

 

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Автор: Антон Колумбет