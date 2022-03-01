Украина встречает русских огнем и ненавистью из каждого окна
1 марта 2022 , 11:34Читати новину українською
Источник:фейсбук Антона Колумбета
Представляю, какой шок сейчас в искаженных своей пропагандой мозгах россиян.
Возрождение в огне
Не забывайте эти дни никогда, дни возрождения нации.
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Ненависть дает силы
Дни, когда она наконец научилась ненавидеть вся, а не мычать что-нибудь о "неоднозначном".
Ненависть – это очень конструктивная штука.
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