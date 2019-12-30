11:19
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Украина – это как Голливуд, – освобожденный из плена о жизни в плену

      252 Читати новину українською
      Максим Теорентер / Скрин с видео "Радио Свободы"

      Освобожденный из плена боевиков украинец Максим Теорентер рассказал, что на оккупированных территориях Украины ежедневно ловят людей.

      Он провел в неволе четыре года, сообщает Лига.нет.

      "Каждый день там ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина – это как Голливуд! Вы не представляете... Приезжаешь сюда – как в Голливуд попал", – рассказал Теорентер.

      Читайте также: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео

      По словам украинца, все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь и за свою честь.

      Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят,
      – отметил освобожденный украинец.

      Обмен пленными 29 декабря: главное

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 содержащихся. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

      Полное видео, как происходил обмен пленными:

       

      Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      сегодня
      1791
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Обмен пленными Украинцы в плену РФ Новости Украины Война на Донбассе Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:00 Музыкальные новинки декабря: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать еще в 2019 году
      Олена Булан 17
      сегодня , 09:00 Українці викидають на смітник їжі на 470 мільйонів: як свідомо спланувати свята
      Блог Соцмережі 107
      сегодня , 08:20 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      Уляна Верстюк 1791
      сегодня , 08:01 Зеленский очень настойчивый и быстрый, – Фесенко
      Інна Жолобович 587
      сегодня , 00:20 Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео
      Андрій Шляхтін 848
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук