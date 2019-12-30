Украина – это как Голливуд, – освобожденный из плена о жизни в плену

Освобожденный из плена боевиков украинец Максим Теорентер рассказал, что на оккупированных территориях Украины ежедневно ловят людей.

Он провел в неволе четыре года, сообщает Лига.нет.

"Каждый день там ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина – это как Голливуд! Вы не представляете... Приезжаешь сюда – как в Голливуд попал", – рассказал Теорентер.

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По словам украинца, все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь и за свою честь.

Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят,

– отметил освобожденный украинец.

Обмен пленными 29 декабря: главное

Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Украина передала российской стороне 124 содержащихся. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

Полное видео, как происходил обмен пленными: