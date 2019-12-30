Україна – це як Голлівуд, – звільнений про життя у полоні
Звільнений з полону бойовиків українець Максим Теорентер розповів, що на окупованих територіях України щодня ловлять людей.
Він провів у неволі чотири роки, повідомляє Лига.нет.
"Кожен день там ловлять людей. Жити людям неможливо. Все незадоволені. Україна – це як Голлівуд! Ви не уявляєте ... Приїжджаєш сюди – ніби в Голлівуд потрапив", – розповів Теорентер .
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За словами українця, весь час, проведений в полоні, йому доводилося боротися за своє життя і за свою честь.
Повірте, у нас хочуть забрати цю честь і цю свободу. Дуже складно там, нас там дуже не люблять,
– наголосив звільнений українець.
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Повне відео, як відбувався обмін полоненими:
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