Україна – це як Голлівуд, – звільнений про життя у полоні

Звільнений з полону бойовиків українець Максим Теорентер розповів, що на окупованих територіях України щодня ловлять людей.

Він провів у неволі чотири роки, повідомляє Лига.нет.

"Кожен день там ловлять людей. Жити людям неможливо. Все незадоволені. Україна – це як Голлівуд! Ви не уявляєте ... Приїжджаєш сюди – ніби в Голлівуд потрапив", – розповів Теорентер .

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За словами українця, весь час, проведений в полоні, йому доводилося боротися за своє життя і за свою честь.

Повірте, у нас хочуть забрати цю честь і цю свободу. Дуже складно там, нас там дуже не люблять,

– наголосив звільнений українець.

Обмін полоненими 29 грудня: головне

Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

Повне відео, як відбувався обмін полоненими: