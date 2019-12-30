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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Україна – це як Голлівуд, – звільнений про життя у полоні

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      Максим Теорентер / Скрін з відео "Радіо Свободи"

      Звільнений з полону бойовиків українець Максим Теорентер розповів, що на окупованих територіях України щодня ловлять людей.

      Він провів у неволі чотири роки, повідомляє Лига.нет.

      "Кожен день там ловлять людей. Жити людям неможливо. Все незадоволені. Україна – це як Голлівуд! Ви не уявляєте ... Приїжджаєш сюди – ніби в Голлівуд потрапив", – розповів Теорентер .

      Читайте також: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

      За словами українця, весь час, проведений в полоні, йому доводилося боротися за своє життя і за свою честь.

      Повірте, у нас хочуть забрати цю честь і цю свободу. Дуже складно там, нас там дуже не люблять,
      – наголосив звільнений українець.

      Обмін полоненими 29 грудня: головне

      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

      Повне відео, як відбувався обмін полоненими:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими Війна на Донбасі Окуповані території
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