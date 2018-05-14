Украина – кровавая рана и здесь может произойти неконтролируемая эскалация, – генерал Бундесвера

В ближайшее время Россия не будет нападать ни на страны НАТО, ни на Балтику, правда на Востоке Украины ситуация остается катастрофической и именно здесь существует наибольшая опасность.

Такое мнение высказал 65-летний генерал Бундесвера в отставке и экс-командующий Объединенных сил НАТО Брюнсум Ганс-Лотар Домрезе, передает DW.

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"Некоторые вещи – странные. Действуют санкции, но торговля с Россией продолжается. С моей точки зрения, совершенно понятно, что НАТО и Запад не имеют намерения нападать на Россию. Не скажу, что Путин имеет намерение напасть на нас. Но в 2014 году российское правительство нарушило несколько международных соглашений, был аннексирован Крым, а на Востоке Украины у них находится больше танков, чем есть у Бундесвера. Поэтому взаимоотношения с НАТО и Западом стали прохладными. Это понятно, потому что Россия вернула войну в Европу", – отметил военный.

Кроме того, по его убеждению, россияне все же не будут нападать в дальнейшем на страны Балтии.

"С военно-технической точки зрения, они могут это сделать, потому что говорится о небольших странах. Но зачем? Там нет нефти, выход к Балтийскому морю Россия имеет. Это стало бы сомнительным достижением, а потери были бы огромными, и еще риск Третьей мировой войны. Не думаю, что президенту Путину и его советникам нравится такая идея. Поэтому там, в странах Балтии, ситуация является стабильной", – подчеркивает он.

Между тем Домрезе, при нынешней ситуации в Европе, "открытой кровавой раной" здесь называет Украину.

Но кровавая рана – это Украина. На переговорах в Минске Германия выбрала правильную позицию, когда сказала, что давайте добьемся прекращения огня на востоке, а вопрос Крыма вынесем за скобки, пусть этим занимаются наши дети. Однако на Востоке Украины до сих пор нет мира. Украина до сих пор не контролирует значительную часть границы с Россией. Это открытая рана. Если конфронтация в Европе и возможна, – а я считаю Украину частью Европы, – то именно там я вижу наибольшую опасность. На линии разграничения может произойти неконтролируемая эскалация, что, в свою очередь, может иметь более широкие последствия с привлечением США,

– убеждает экс-командующий Объединенных сил НАТО Брюнсум Домрезе.

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Однако, как напоследок подчеркнул генерал Бундесвера в отставке, он настроен оптимистично.

"Нам – Западу, НАТО – удастся выйти на конструктивный диалог с Россией, если мы скажем, что наша цель – минимум приложить усилия ради сохранения мира. Кроме того, в экономическом сотрудничестве также лучше работать друг с другом, а не друг против друга", – резюмировал Домрезе.