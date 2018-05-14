Україна – кривава рана та тут може статися неконтрольована ескалація, – генерал Бундесверу

Найближчим часом Росія не буде нападати ані на країни НАТО, ані на Балтію, щоправда на Сході України ситуація залишається катастрофічною та саме тут існує найбільша небезпека.

Таку думку висловив 65-річний генерал Бундесверу у відставці та екс-командувач Об'єднаних сил НАТО Брюнсум Ганс-Лотар Домрезе, передає DW.

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"Деякі речі – дивні. Діють санкції, але торгівля з Росією триває. З моєї точки зору, абсолютно зрозуміло, що НАТО й Захід не мають наміру нападати на Росію. Не скажу, що Путін має намір напасти на нас. Але у 2014 році російський уряд порушив кілька міжнародних угод, було анексовано Крим, а на Сході України у них перебуває більше танків, аніж у Бундесверу. Тому взаємини із НАТО і Заходом стали прохолоднішими. Це зрозуміло, бо Росія повернула війну в Європу", – зауважив військовий.

Крім того, на його переконання, росіяни все ж не нападатимуть у подальшому на країни Балтії.

"З військово-технічної точки зору, вони можуть це зробити, бо мовиться про невеликі країни. Але навіщо? Там немає нафти, вихід до Балтійського моря Росія має. Це стало б сумнівним досягненням, а втрати були б величезними та ще ризик Третьої світової війни. Не думаю, що президенту Путіну та його радникам подобається така ідея. Тож там, в країнах Балтії, ситуація є стабільною", – підкреслює він.

Водночас Домрезе, за нинішньої ситуації в Європі, "відкритою кривавою раною" тут називає Україну.

Але кривава рана – це Україна. На перемовинах у Мінську Німеччина обрала правильну позицію, коли сказала, що давайте доб’ємося припинення вогню на сході, а питання Криму винесемо за дужки, нехай цим займаються наші діти. Проте на Сході України досі немає миру. Україна досі не контролює значну частину свого кордону з Росією. Це відкрита рана. Якщо конфронтація в Європі й є можливою, – а я вважаю Україну частиною Європи, – то саме там я бачу найбільшу небезпеку. На лінії розмежування може статися неконтрольована ескалація, що, своєю чергою, може мати ширші наслідки із залученням США,

– переконує екс-командувач Об'єднаних сил НАТО Брюнсум.

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Однак, як наостанок підкреслив генерал Бундесверу у відставц, він є налаштованим оптимістично.

"Нам – Заходу, НАТО – вдасться вийти на конструктивний діалог з Росією, якщо ми скажемо, що наша мета – щонайменше докласти зусиль задля збереження миру. Крім того, в економічній співпраці також краще працювати один з одним, а не один проти іншого", – резюмував Домрезе.