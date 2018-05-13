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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Головна мета Росії – пробити коридор до Криму сухопутним шляхом, – ветеран розвідки

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Названа головна мета Росії у війна на Донбасі
Названа головна мета Росії у війна на Донбасі / 24 Канал

На сьогодні головною метою російських окупантів на Донбасі є пробиття коридору до анексованого Криму через Маріуполь. При цьому Кремль зараз робить дуже багато для того, щоб посіяти в Україні "песимізм, дезорієнтувати і демобілізувати Україну".

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант України Василь Богдан.

"Якщо ж говорити про загострення конфлікту, то основна мета Росії – пробити коридор до Криму сухопутним шляхом, тобто через Маріуполь і далі за маршрутом. І зрозуміло, що дії, які в цьому напрямку зараз планує Генштаб РФ, мають на меті не тільки точкові удари, активізацію безпілотників і діяльність розвідувально-диверсійних груп", – розповів Богдан.

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Там накопичена вже величезна кількість танків, бронетехніки, ствольної і ракетної артилерії. Але на агресора психологічно вплинуло те, що Україна вже отримала "Джавеліни". Тому в Генштабі РФ і в Кремлі постійно коректують плани – зараз бойовики повинні постійно турбувати наші сили,
– висловив переконання ветеран розвідки.

До слова, протягом 12 травня російські окупаційні війська вбили 1 та поранили 4 українських військових, застосовуючи при цьому заборонену мінськими угодами зброю.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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