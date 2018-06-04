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"Украина – не выгребная яма": украинцы будут протестовать у посольства Дании

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Ужасы меховых ферм
Ужасы меховых ферм / Фото з соцсетей

Украинцы выйдут на протест под стены посольства Дании в Киеве с требованием остановить перемещение опасных меховых производств с северной страны в Украину.

Об этом сообщили в общественной организации "Единая Планета".

Как объяснили активисты, в странах Европейского союза продолжается процесс законодательного запрета производства меха как жестокой и вредной для окружающей среды области.

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Это грозит перемещением опасных меховых ферм в Украину из-за слабой системы экоконтроля в нашем государстве. И этот процесс уже начался, 
– добавляют организаторы акции.

Они отметили, что на прошлой неделе бизнесмен из Дании Ханс Олесен объявил о намерении построить масштабную меховую ферму на 10 тысяч маточных голов норок в Житомирской области. Руководство области такую ​​инициативу приняло с радостью.

Производство такого масштаба загрязняет воздух, почву и водоемы вредными для здоровья людей вирусами и бактериями, которые могут быть устойчивыми к антибиотикам. Через остаточные деятельности ферм почвы теряют плодородие, а водоемы высыхают. Именно поэтому, страны которые заботятся о своих гражданах, окружающей среды и правах животных, запрещают меховые производства, 
– объяснили активисты.

Активисты под посольством обратятся к гражданам Королевства Дании с требованием уважать украинскую окружающую среду. Один из слоганов акции: "Украина не выгребная яма для грязных производств Дании".

Акция протеста состоится в 8:30 5 июня во Всемирный день защиты окружающей среды.

Теги: Новости Украины протесты Дания мир животных
Источник: 24 Канал
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