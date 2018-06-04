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"Україна – не вигрібна яма": українці протестуватимуть біля посольства Данії

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Жахи хутряних ферм
Жахи хутряних ферм / Фото з соцмереж

Українці вийдуть на протест під стіни посольства Данії в Києві з вимогою зупинити переміщення небезпечних хутрових виробництв із північної країни в Україну.

Про це повідомили у громадській організації "Єдина Планета".

Як пояснили активісти, у країнах Європейського союзу триває процес законодавчої заборони виробництва хутра як жорстокої та шкідливої для довкілля галузі.

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Це загрожує переміщенням небезпечних хутрових ферм в Україну через слабку систему екоконтролю в нашій державі. І цей процес вже розпочався,
– додають організатори акції.

Вони наголосили, що минулого тижня бізнесмен із Данії Ханс Олесен оголосив про намір побудувати масштабну хутрову ферму на 10 тисяч маточних голів норок у Житомирській області. Керівництво області таку ініціативу прийняло з радістю.

Виробництво такого масштабу забруднює повітря, ґрунт і водойми шкідливими для здоров‘я людей вірусами та бактеріями, які можуть бути стійкими до антибіотиків. Через залишкові продукти діяльності ферм ґрунти втрачають родючість, а водойми висихають. Саме через це, країни, що піклуються про своїх громадян, довкілля і права тварин, забороняють хутрові виробництва,
– пояснили активісти.

Активісти під посольством звернуться до громадян Королівства Данії з вимогою поважати українське довкілля. Один зі слоганів акції: "Україна не вигрібна яма для брудних виробництв Данії".

Акція протесту відбудеться о 8:30 5 червня у Всесвітній день захисту довкілля. Сторінка події у Facebook: "Зупинимо переміщення небезпечних хутрових виробництв в Україну!".

 

Теги: Новини України світ тварин Данія протести
Джерело: 24 Канал
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