11:08
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, 14 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Украина – одна из самых несчастных стран мира: рейтинг

866 Читати новину українською
Рейтинг счастья
Рейтинг счастья / 24 Канал

Украина заняла 138 место из 156 возможных в рейтинге самых счастливых стран мира.

Об этом говорится в докладе об уровне счастья стран мира.

Счастье оценивалось по следующим критериям: продолжительность жизни, социальная поддержка, здоровый образ жизни, свобода, щедрость, коррупция и доверие. Самой счастливой страной назвали Финляндию. Далее идут Норвегия, Дания и Исландия.

Читайте также: Насколько "ценный" украинский паспорт: инфографика

США опустились на 18 место (на 5 позиций с 2016 года) из-за обилия депрессий и ожирения у граждан. Россия заняла 59 место, Польша – 42. Самыми несчастными странами стали Бурунди, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания и Йемен.

Рейтинг также изучает уровень счастья иммигрантов в каждой стране. В нем Украина заняла 92 место из возможных 117. Первое место также заняла Финляндия.

Теги: Новости Украины Африка Норвегия рейтинги Исландия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко
сегодня, 10:30 Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко
299
Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
сегодня, 10:19 Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
238
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук