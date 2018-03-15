Украина – одна из самых несчастных стран мира: рейтинг
Украина заняла 138 место из 156 возможных в рейтинге самых счастливых стран мира.
Об этом говорится в докладе об уровне счастья стран мира.
Счастье оценивалось по следующим критериям: продолжительность жизни, социальная поддержка, здоровый образ жизни, свобода, щедрость, коррупция и доверие. Самой счастливой страной назвали Финляндию. Далее идут Норвегия, Дания и Исландия.
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США опустились на 18 место (на 5 позиций с 2016 года) из-за обилия депрессий и ожирения у граждан. Россия заняла 59 место, Польша – 42. Самыми несчастными странами стали Бурунди, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания и Йемен.
Рейтинг также изучает уровень счастья иммигрантов в каждой стране. В нем Украина заняла 92 место из возможных 117. Первое место также заняла Финляндия.
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