Україна – одна з найнещасніших країн світу: рейтинг

Україна посіла 138 місце зі 156 можливих у рейтингу найщасливіших країн світу.

Про це йдеться у Доповіді про рівень щастя країн світу

Щастя оцінювалося за такими критеріями: тривалість життя, соціальна підтримка, здоровий спосіб життя, свобода, щедрість, корупція і довіра. Найщасливішою країною назвали Фінляндію. Далі —Норвегія, Данія та Ісландія.

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США опустилися на 18 місце (на 5 позицій з 2016 року) через велику кількість депресій та ожиріння у громадян. Росія посіла 59 місце, Польща — 42. Найнещаснішими країнами стали Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Танзанія та Ємен.

Рейтинг також вивчає рівень щастя іммігрантів у кожній країні. У ньому Україна посіла 92 місце із можливих 117. Перше місце також посіла Фінляндія.