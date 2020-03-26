Украина будет производить собственные тест-системы для диагностики Covid-19
Правительство планирует выделить средства, чтобы изготавливать украинские тест-системы для определения коронавируса. Сейчас в НАН Украины уже поступили 350 тысяч гривен на разработки.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко после встречи с руководством Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.
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Система уже прошла регистрацию в Украине, изготовлена первая партия из 600 комплектов. Правительство работает над выделением необходимых средств на изготовление нужного количества отечественных тест-систем,
– отметил Пристайко.
Система на основе ПЦР (количественной полимеразной реакции), которую разработали в Украине, – точна на 99,9%. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 гривен, это по меньшей мере на 100 гривен дешевле, чем в зарубежных аналогов.
В НАН Украины уже начали разработки / Фото Правительственный портал
Коронавирус в Украине:
- Сейчас в Украине коронавирусом заболели 156 граждан, 5 случаев летальных, один человек выздоровел.
- Больше всего инфицированных – в Киеве, Черновицкой области, Киевской области и на Тернопольщине.
- Общенациональный карантин продлен до 24 апреля.
- В Украине объявлена чрезвычайная ситуация.