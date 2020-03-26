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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Украина будет производить собственные тест-системы для диагностики Covid-19

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      Правительство планирует выделить средства, чтобы изготавливать украинские тест-системы для определения коронавируса. Сейчас в НАН Украины уже поступили 350 тысяч гривен на разработки.

      Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко после встречи с руководством Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

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      Система уже прошла регистрацию в Украине, изготовлена ​​первая партия из 600 комплектов. Правительство работает над выделением необходимых средств на изготовление нужного количества отечественных тест-систем,
      – отметил Пристайко.

      Система на основе ПЦР (количественной полимеразной реакции), которую разработали в Украине, – точна на 99,9%. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 гривен, это по меньшей мере на 100 гривен дешевле, чем в зарубежных аналогов.


      В НАН Украины уже начали разработки / Фото Правительственный портал

      Коронавирус в Украине:

      • Сейчас в Украине коронавирусом заболели 156 граждан, 5 случаев летальных, один человек выздоровел.
      • Больше всего инфицированных – в Киеве, Черновицкой области, Киевской области и на Тернопольщине.
      • Общенациональный карантин продлен до 24 апреля.
      • В Украине объявлена чрезвычайная ситуация.


      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Вадим Пристайко Новости Здоровье Новости Украины
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