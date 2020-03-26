Украина будет производить собственные тест-системы для диагностики Covid-19

Правительство планирует выделить средства, чтобы изготавливать украинские тест-системы для определения коронавируса. Сейчас в НАН Украины уже поступили 350 тысяч гривен на разработки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко после встречи с руководством Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Читайте также Для контроля украинцев на карантине могут привлечь мобильных операторов: комментарий Авакова

Система уже прошла регистрацию в Украине, изготовлена ​​первая партия из 600 комплектов. Правительство работает над выделением необходимых средств на изготовление нужного количества отечественных тест-систем,

– отметил Пристайко.

Система на основе ПЦР (количественной полимеразной реакции), которую разработали в Украине, – точна на 99,9%. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 гривен, это по меньшей мере на 100 гривен дешевле, чем в зарубежных аналогов.



В НАН Украины уже начали разработки / Фото Правительственный портал

Сейчас в Украине коронавирусом заболели 156 граждан, 5 случаев летальных, один человек выздоровел.

Больше всего инфицированных – в Киеве, Черновицкой области, Киевской области и на Тернопольщине.

Общенациональный карантин продлен до 24 апреля.

В Украине объявлена чрезвычайная ситуация.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала