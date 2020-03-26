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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Україна виготовлятиме власні тест-системи для діагностики Covid-19

      -
      Уряд виділить гроші на власні тест-системи / Радіо Свобода

      Уряд планує виділити кошти, щоб виготовляти українські тест-системи для визначення коронавірусу. Наразі в НАН України вже надійшли 350 тисяч гривень на розробки.

      Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко після зустрічі з керівництвом Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

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      Система вже пройшла реєстрацію в Україні, виготовлено першу партію з 600 комплектів. Уряд працює над виділенням необхідних коштів на виготовлення потрібної кількості вітчизняних тест-систем,
      – зазначив Пристайко.

      Система на основі ПЛР (кількісної полімеразної реакції), яку розробили в Україні, – точна на 99,9%. Собівартість однієї реакції на українському тесті становить 250 гривень, це щонайменше на 100 гривень дешевше, ніж в закордонних аналогів.


      В НАН України вже почали розробки / Фото Урядовий портал

      Коронавірус в Україні:

      • Наразі в Україні на коронавірус захворіли 156 громадян, 5 випадків летальних, один чоловік одужав.
      • Найбільше інфікованих – у Києві, Чернівецькій області, Київській області та на Тернопільщині.
      • Загальнонаціональний карантин продовжено до 24 квітня.
      • В Україні оголошено надзвичайну ситуацію.


      Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Вадим Пристайко Новини Здоров'я Новини України
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