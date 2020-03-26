Україна виготовлятиме власні тест-системи для діагностики Covid-19
Уряд планує виділити кошти, щоб виготовляти українські тест-системи для визначення коронавірусу. Наразі в НАН України вже надійшли 350 тисяч гривень на розробки.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко після зустрічі з керівництвом Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
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Система вже пройшла реєстрацію в Україні, виготовлено першу партію з 600 комплектів. Уряд працює над виділенням необхідних коштів на виготовлення потрібної кількості вітчизняних тест-систем,
– зазначив Пристайко.
Система на основі ПЛР (кількісної полімеразної реакції), яку розробили в Україні, – точна на 99,9%. Собівартість однієї реакції на українському тесті становить 250 гривень, це щонайменше на 100 гривень дешевше, ніж в закордонних аналогів.
В НАН України вже почали розробки / Фото Урядовий портал
Коронавірус в Україні:
- Наразі в Україні на коронавірус захворіли 156 громадян, 5 випадків летальних, один чоловік одужав.
- Найбільше інфікованих – у Києві, Чернівецькій області, Київській області та на Тернопільщині.
- Загальнонаціональний карантин продовжено до 24 квітня.
- В Україні оголошено надзвичайну ситуацію.