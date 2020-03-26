Україна виготовлятиме власні тест-системи для діагностики Covid-19

Уряд планує виділити кошти, щоб виготовляти українські тест-системи для визначення коронавірусу. Наразі в НАН України вже надійшли 350 тисяч гривень на розробки.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко після зустрічі з керівництвом Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

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Система вже пройшла реєстрацію в Україні, виготовлено першу партію з 600 комплектів. Уряд працює над виділенням необхідних коштів на виготовлення потрібної кількості вітчизняних тест-систем,

– зазначив Пристайко.

Система на основі ПЛР (кількісної полімеразної реакції), яку розробили в Україні, – точна на 99,9%. Собівартість однієї реакції на українському тесті становить 250 гривень, це щонайменше на 100 гривень дешевше, ніж в закордонних аналогів.



В НАН України вже почали розробки / Фото Урядовий портал

Наразі в Україні на коронавірус захворіли 156 громадян, 5 випадків летальних, один чоловік одужав.

Найбільше інфікованих – у Києві, Чернівецькій області, Київській області та на Тернопільщині.

Загальнонаціональний карантин продовжено до 24 квітня.

В Україні оголошено надзвичайну ситуацію.



Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу