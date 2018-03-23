Украина будет закупать вертолеты у Франции

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Франция договорились о подписании соглашения по приобретению вертолетов. Об этом глава МИД заявил в пятницу, 23 марта.

Об этом сообщило Тиждень.ua.

Читайте также: Климкин сделал интересное предложение Великобритании

По словам главы МИД, Париж и Киев намерены в дальнейшем сотрудничать и в сфере энергетики.

Глава МИД Франции Жан-Ив поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях приобрести французские вертолеты,

– заявил Павел Климкин.

Кроме того, по его словам, Париж и Киев намерены в дальнейшем сотрудничать и в сфере энергетики, в частности, совместно строить солнечные электростанции.

Отметим, 22 марта президент Петр Порошенко провел встречу с министром по делам Европы и иностранным делам Франции Жан-Ив Ле Дрианом, в ходе которой стороны поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины.