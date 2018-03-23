Украина будет закупать вертолеты у Франции
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Франция договорились о подписании соглашения по приобретению вертолетов. Об этом глава МИД заявил в пятницу, 23 марта.
Об этом сообщило Тиждень.ua.
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По словам главы МИД, Париж и Киев намерены в дальнейшем сотрудничать и в сфере энергетики.
Глава МИД Франции Жан-Ив поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях приобрести французские вертолеты,
– заявил Павел Климкин.
Кроме того, по его словам, Париж и Киев намерены в дальнейшем сотрудничать и в сфере энергетики, в частности, совместно строить солнечные электростанции.
Отметим, 22 марта президент Петр Порошенко провел встречу с министром по делам Европы и иностранным делам Франции Жан-Ив Ле Дрианом, в ходе которой стороны поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины.