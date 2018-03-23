Україна купуватиме вертольоти у Франції

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна та Франція домовилися про підписання угоди щодо придбання вертольотів. Про це глава МЗС заявив у п'ятницю, 23 березня.

Про це повідомило Тиждень.ua.

Читайте також: Клімкін зробив Великобританії цікаву пропозицію

За словами глави МЗС, Париж та Київ мають намір надалі співпрацювати і в сфері енергетики.

Глава МЗС Франції Жан-Ів поїде підписувати з Арсеном Аваковим протокол про наміри придбати французькі вертольоти,

– заявив Павло Клімкін.

Крім того, за його словами, Париж та Київ мають намір надалі співпрацювати і в сфері енергетики, зокрема, спільно будувати сонячні електростанції.

Зазначимо, 22 березня президент Петро Порошенко провів зустріч з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ів Ле Дріаном, у ході якої сторони підтримали необхідність продовження режиму санкцій проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України.