Украина до конца лета модернизирует пункты въезда-выезда на оккупированной территории

До конца лета на Востоке планируют модернизировать все 5 контрольных пунктов въезда-выезда. Потому что ежедневно с оккупированной территории на мирную приезжают десятки тысяч людей за пенсиями и продуктами.

Украинская сторона сократила время прохождения срочного границы до минуты.

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Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Майорское" работает в штатном режиме. Это означает, что его за день пересекает почти 10 тысяч людей, которые направляются с, или на неподконтрольную территорию. Но террористы пытаются усложнить работу украинским пограничникам.

Пункт пропуска "Майорское"

Незаконные вооруженные формирования сегодня используют так называемый рваный режим пропуска со своей стороны и одновременно запускают до 100-150-ти транспортных средств за 10-15 минут до окончания работы КПВВ,

– рассказал руководитель пресс-службы Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ Олег Личковский.

Пограничники к такому привыкли и ежедневно добровольно продолжают свою работу. Ведь, если бы пропускной пункт закрыли вовремя, то в так называемой серой зоне на ночь остались бы мирные жители. И кто знает, как бы могла для них закончиться ночь в машине на трассе между оккупированной Горловкой и Майорском. Улучшают условия пребывания и на самом КПВВ: местная администрация уже изготавливает пункты зимнего обогрева, туалеты, медпункты и навесы.

Уже начинает подрядчик изготавливать детали. Только появятся первые конструкции, они будут сразу смонтированы на КПВВ "Марьинка",

– сказал директор департамента базовых отраслей Донецкой ВЦА Артем Литвинов.

В Госпогранслужбе отмечают, что все пункты мобильные, поэтому их всегда можно переместить.

Реконструкция КПВВ также будет проводиться таким образом, чтобы эти сооружения можно было быстро снять и переместить на новое место, даже до линии государственной границы с РФ,

– прокомментировал и.о. заместителя командующего ОС с ГНСУ Владимир Бондарь.

На Востоке работает 5 контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, но всех их планируют осовременить до конца лета.