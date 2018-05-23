Україна до кінця літа модернізує пункти в’їзду-виїзду на окупованій території

До кінця літа на Сході планують модернізувати усі 5 контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Бо щоденно з окупованої території на мирну приїздять десятки тисяч людей по пенсії та продукти.

Українська сторона скоротила час проходження термінового кордону до хвилини.

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Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" працює у штатному режимі. Це означає, що його за день перетинає майже 10 тисяч людей, котрі прямують з, або на непідконтрольну територію. Але терористи намагаються ускладнити роботу українським прикордонникам.



Пункт пропуску "Майорське"

Незаконні збройні формування на сьогодні використовують так званий рваний режим пропуску зі своєї сторони і одночасно запускають до 100-150-ти транспортних засобів за 10-15 хвилин до закінчення роботи КПВВ,

– розповів керівник прес-служби Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ Олег Личковський.

Прикордонники до такого звикли і щодня добровільно продовжують свою роботу. Адже, якби пропускний пункт закрили вчасно, то у так званій сірій зоні на ніч залишилися б мирні жителі. І хто знає, як би могла для них закінчитися ніч у машині на трасі між окупованою Горлівкою та Майорським. Покращують умови перебування і на самому КПВВ: місцева адміністрація вже виготовляє пункти зимового обігріву, туалети, медпункти та навіси.

Вже починає підрядник виготовляти деталі. Тільки з'являться перші конструкції, вони будуть одразу змонтовані на КПВВ "Мар'їнка",

– сказав директор департаменту базових галузей Донецької ВЦА Артем Литвинов.

У Держприкордонслужбі наголошують, що усі пункти мобільні, тож їх завжди можна перемістити.

Реконструкція КПВВ також буде проводитись таким чином, щоб ці споруди можна було швидко зняти та перемістити на нове місце, навіть до лінії державного кордону з РФ,

– прокоментував в.о. заступника командувача ОС з ДПСУ Володимир Бондар.

На Сході працює 5 контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду, але усіх їх планують осучаснити до кінця літа.