Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря разговаривал по телефону с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Во время разговора представитель МВФ подтвердила, что Фонд достиг с украинскими властями соглашения по новой программе поддержки реформ на три года.

В течение трех лет, согласно достигнутым украинской властью и МВФ договоренностям, Украина получит от Фонда 4 миллиарда специальных прав заимствования. Об этом сообщила пресс-служба главы Украины вечером 7 декабря.

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Во время разговора с Кристалиной Георгиевой Владимир Зеленский говорил о реформах в стране и о новой программе сотрудничества с Фондом. Директор МВФ экономические достижения новой власти Украины оценила высоко, а также выразила положительный отзыв о реформах правительства Гончарука.

Важно: стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

Президент Украины поблагодарил "парламент, правительство и всю команду за неутомимую работу ради Украины".

Новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца,

– пояснил Зеленский.

В то же время Кристалина Георгиева заверила Владимира Зеленского "в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста".

Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ,

– рассказала директор МВФ.

Специальные права заимствования или SDR – это резервный актив (чтобы не зависеть от цены на золото или курса доллара США) и специальное платежное средство Международного валютного фонда. Он существует только в безналичной форме и в виде записей на банковских счетах.



По состоянию на 7 декабря 2019 1 SDR равняется 32 гривнам 69 копейкам. Иными словами, МВФ и Украина договорились о кредитовании на 130 миллиардах 760 миллионах гривен, которые страна от Фонда получит в течение трех лет. Для сравнения: эта сумма – примерно 13,5% расходной части Бджета-2020.

На официальном сайте МВФ в этот же день появилось заявление Кристины Георгиевой. В нем директор Фонда уточнила, что соглашение с Украиной еще предстоит утвердить Исполнительным комитетом МВФ, а эффективность его внедрения "будет зависеть от осуществления ряда первоочередных действий".

Президент (Зеленский – 24 канал) и я согласились, что успех Украины решающим образом зависит от укрепления верховенства права, повышение честности судебной власти и уменьшения влияния заинтересованных лиц на экономику. И прежде всего необходимо защитить успех, достигнутый в процессе очистки банковской системы и вернуть налогоплательщикам деньги, потерянные из-за банков,

– подчеркнула Георгиева

Впоследствии украинский премьер Алексей Гончарук в телеграмм-канале также написал о договоренности с МВФ: "Это совместная программа, в которой декларируются планы и намерения, по которым страна будет жить в ближайший период времени".

Поддержка таких крупных системных институтов – маркер доверия к стране. Для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест и выше – зарплаты,

– считает Гончарук.

При этом глава правительства уверен, что "Украина – солидный партнер, который будет риски на себя", и который "по всем платежам – справится".

Ранее о переговорах с МВФ: главное

Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5 – 10 миллиардов долларов.

Украинское правительство и Нацбанк надеялись, что новую программу с МВФ примут в декабре, что позволило бы получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года.

НБУ рассчитывал на транш в размере около 2 миллиардов долларов.

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