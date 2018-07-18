Украина договорилась ускорить отмену визового режима еще с одной страной

Об ускорении отмены визового режима договорились Украина и Грузия. Граждане стран смогут совершать поездки между странами по внутренним паспортам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко по результатам встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

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Во время встречи с грузинским премьер-министром Саенко передал Бахтадзе приглашение от имени Владимира Гройсмана осуществить официальный визит в Украину осенью этого года.

"Договорились об ускорении процесса завершения внутригосударственных процедур по взаимной отмене визового режима и обеспечении возможности поездок граждан Украины и Грузии между странами по внутренним биометрическим паспортам", – отметил Саенко.