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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украина договорилась ускорить отмену визового режима еще с одной страной

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Украина и Грузия договорились об ускорении отмены визового режима
Украина и Грузия договорились об ускорении отмены визового режима / Фото из открытых источников

Об ускорении отмены визового режима договорились Украина и Грузия. Граждане стран смогут совершать поездки между странами по внутренним паспортам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко по результатам встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

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Во время встречи с грузинским премьер-министром Саенко передал Бахтадзе приглашение от имени Владимира Гройсмана осуществить официальный визит в Украину осенью этого года.

"Договорились об ускорении процесса завершения внутригосударственных процедур по взаимной отмене визового режима и обеспечении возможности поездок граждан Украины и Грузии между странами по внутренним биометрическим паспортам", – отметил Саенко.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Грузии Безвизовый режим
Источник: 24 Канал
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