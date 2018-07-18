Україна домовилася прискорити скасування візового режиму ще з однією країною
Про прискорення скасування візового режиму домовилися Україна та Грузія. Громадяни країн зможуть здійснювати поїздки між країнами за внутрішніми паспортами.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе.
Під час зустрічі з грузинським прем’єр-міністром Саєнко передав Бахтадзе запрошення від імені Володимира Гройсмана здійснити офіційний візит в Україну восени цього року.
"Домовились про прискорення процесу завершення внутрішньодержавних процедур по взаємному скасуванню візового режиму та забезпення можливості поїздок громадян України та Грузії між країнами за внутрішніми біометричними паспортами", – зазначив Саєнко.
Джерело: 24 Канал
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