Україна домовилася прискорити скасування візового режиму ще з однією країною

Про прискорення скасування візового режиму домовилися Україна та Грузія. Громадяни країн зможуть здійснювати поїздки між країнами за внутрішніми паспортами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе.

Під час зустрічі з грузинським прем’єр-міністром Саєнко передав Бахтадзе запрошення від імені Володимира Гройсмана здійснити офіційний візит в Україну восени цього року.

"Домовились про прискорення процесу завершення внутрішньодержавних процедур по взаємному скасуванню візового режиму та забезпення можливості поїздок громадян України та Грузії між країнами за внутрішніми біометричними паспортами", – зазначив Саєнко.