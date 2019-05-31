Украина и Коста-Рика договорились о безвизе

Украина и государство Центральной Америки Коста-Рика намерены заключить двустороннее соглашение о безвизовом режиме для граждан обеих стран.

В Департаменте консульской службы МИД отметили, что такие консультации между Украиной и Коста-Рикой состоялись впервые за всю историю двусторонних отношений.

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На встрече дипломаты договорились о том, что украинцы смогут ездить в Коста-Рику без виз. Соответствующее соглашение о безвизовом режиме стороны планируют заключить в ближайшее время.

Также представители обеих стран обсудили будущее сотрудничество в торгово-экономической, миграционной и гуманитарной сферах.



Встреча украинской и коста-риканской делегаций

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