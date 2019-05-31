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      Украина и Коста-Рика договорились о безвизе

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      Украина и Коста-Рика намерены заключить соглашение о безвизе
      Украина и Коста-Рика намерены заключить соглашение о безвизе / brightwaterholidays.com

      Украина и государство Центральной Америки Коста-Рика намерены заключить двустороннее соглашение о безвизовом режиме для граждан обеих стран.

      В Департаменте консульской службы МИД отметили, что такие консультации между Украиной и Коста-Рикой состоялись впервые за всю историю двусторонних отношений.

      Читайте также: Украинцы смогут ездить без виз в еще одну экзотическую страну

      На встрече дипломаты договорились о том, что украинцы смогут ездить в Коста-Рику без виз. Соответствующее соглашение о безвизовом режиме стороны планируют заключить в ближайшее время.

      Также представители обеих стран обсудили будущее сотрудничество в торгово-экономической, миграционной и гуманитарной сферах.

       


      Встреча украинской и коста-риканской делегаций

      Как получить биометрический загранпаспорт: процедура, цены, нюансы – читайте в материале 24 канала.

      Куда еще можно путешествовать без виз украинцам:

      безвізовий режим для україни

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Путешествия Латинськая Америка Безвизовый режим
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