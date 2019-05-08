Украинцы смогут ездить без виз в еще одну экзотическую страну

Министерство иностранных дел Украины утвердит проект соглашения с Содружеством Доминики о безвизовом режиме.

8 мая правительство должно уполномочить украинского посла в Великобритании подписать соглашение с представителями государства.

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Положение соглашения предусматривает, что украинцы смогут находиться на территории Доминики в течение срока, не превышающего 90 дней. На больший срок все же придется оформлять специальное разрешение.

Как путешествовать из Украины в Доминику? Остров расположен на границе Карибского моря и Атлантического океана. Его площадь составляет всего лишь 754 квадратных километра.



Попасть туда из Украины можно с пересадкой в Антигуа. Например, в июне 2019 года авиабилет в обе стороны эконом класса из Киева в столицу Доминики будет стоить примерно 23,5 тысячи гривен. На путешествие с двумя пересадками украинец потратит примерно 31 час в одну сторону и 40 часов – в обратную.



Страны, в которые можно путешествовать без виз украинцам

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