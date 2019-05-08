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      Украинцы смогут ездить без виз в еще одну экзотическую страну

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      Украинцы смогут ездить без виз в Доминику
      Украинцы смогут ездить без виз в Доминику / Фото из открытых источников

      Министерство иностранных дел Украины утвердит проект соглашения с Содружеством Доминики о безвизовом режиме.

      8 мая правительство должно уполномочить украинского посла в Великобритании подписать соглашение с представителями государства.

      Читайте также: Официально: с 14 апреля 2019 года украинцы могут путешествовать в Таиланд без виз

      Положение соглашения предусматривает, что украинцы смогут находиться на территории Доминики в течение срока, не превышающего 90 дней. На больший срок все же придется оформлять специальное разрешение.

      Как путешествовать из Украины в Доминику? Остров расположен на границе Карибского моря и Атлантического океана. Его площадь составляет всего лишь 754 квадратных километра.

      Попасть туда из Украины можно с пересадкой в Антигуа. Например, в июне 2019 года авиабилет в обе стороны эконом класса из Киева в столицу Доминики будет стоить примерно 23,5 тысячи гривен. На путешествие с двумя пересадками украинец потратит примерно 31 час в одну сторону и 40 часов – в обратную.

       

      безвіз україна
      Страны, в которые можно путешествовать без виз украинцам

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      Теги: Новости Украины Отдых Путешествия Павел Климкин МИД Украины Безвизовый режим
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