Українці зможуть їздити без віз в ще одну екзотичну країну

Міністерство закордонних справ України затвердить проект угоди з Співдружністю Домініки про взаємний безвізовий режим.

8 травня уряд має уповноважити українського посла у Великобританії підписати угоду з представниками держави.

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Положення угоди передбачає, що українці зможуть перебувати на території Домініки протягом терміну, що не перевищує 90 днів. На більший термін все ж доведеться оформляти спеціальний дозвіл.

Як подорожувати з України до Домініки? Острів розташований на межі Карибського моря і Атлантичного океану. Його площа складає всього лише 754 квадратних кілометра.



Потрапити туди з України можна з пересадкою в Антігуа. Наприклад, у червні 2019 року авіаквиток в обидві сторони економ класу з Києва в столицю Домініки коштуватиме приблизно в 23,5 тисяч гривень. На подорож з двома пересадками українець витратить приблизно 31 годину в один бік та 40 годин – в зворотній.





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