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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Україна домовилися про безвіз з країною Центральної Америки

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      Україна і Коста-Рика мають намір укласти угоду про безвіз
      Україна і Коста-Рика мають намір укласти угоду про безвіз / brightwaterholidays.com

      Україна та держава Центральної Америки Коста-Рика мають намір укласти двосторонню угоду про безвізовий режим для громадян обох країн.

      У Департаменті консульської служби МЗС зауважили, що такі консультації між Україною та Коста-Рикою відбулися вперше за всю історію двосторонніх відносин.

      Читайте також: Українці зможуть їздити без віз в ще одну екзотичну країну

      На зустрічі дипломати домовилися про те, що українці зможуть їздити в Коста-Рику без віз. Відповідну угоду про безвізовий режим сторони планують укласти незабаром.

      Також представники обох країн обговорили майбутнє співробітництво у торговельно-економічній, міграційній та гуманітарній сферах.

       


      Зустріч української та коста-риканської делегацій

      Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Куди ще можна мандрувати без віз українцям:

      безвізовий режим для україни

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Безвізовий режим Латинська Америка Подорожі МЗС України
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