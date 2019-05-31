Україна домовилися про безвіз з країною Центральної Америки

Україна та держава Центральної Америки Коста-Рика мають намір укласти двосторонню угоду про безвізовий режим для громадян обох країн.

У Департаменті консульської служби МЗС зауважили, що такі консультації між Україною та Коста-Рикою відбулися вперше за всю історію двосторонніх відносин.

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На зустрічі дипломати домовилися про те, що українці зможуть їздити в Коста-Рику без віз. Відповідну угоду про безвізовий режим сторони планують укласти незабаром.

Також представники обох країн обговорили майбутнє співробітництво у торговельно-економічній, міграційній та гуманітарній сферах.



Зустріч української та коста-риканської делегацій

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