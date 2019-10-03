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      Украина должна капитулировать, – главарь боевиков Пушилин отметился громким заявлением: видео

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      Денис Пушилин
      Денис Пушилин / РБК

      Так, лидер пророссийских боевиков на Донбассе считает, что политика президента Владимира Зеленского должна увенчаться капитуляцией Украины. Именно это принесет ему наибольшее удовольствие.

      Громкими словами лидер так называемой "ДНР" отметился в эфире прокремлевского телеканала "Россия-1", а именно – в эфире программы "60 минут". Ее ведущей, кстати, является скандально известная Ольга Скабеева.

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      Пушилина, который связался со студией российского телеканала из Донецка, спросили, что должен сделать Зеленский, чтобы его порадовать. Тот над ответом долго не думал.

      Украина должна капитулировать и, чтобы полностью,
      – сказал Пушилин.

      После этих слов российские пропагандисты начали аплодировать и радоваться, восклицая: "Молодец!", "Красавец!".

      Вы нам очень нравитесь, все правильно сказали,
      добавила Скабеева.

      Пушилин о капитуляции Украины в эфире российских пропагандистов: видео (с 14 минуты)

      Кстати, на днях в сети появилась информация о том, что якобы "лидер" так называемой "ДНР" Денис Пушилин арестован. Такие сообщения распространяли социальные сети оккупантов.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Скандал Пророссийские боевики
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