Украина должна капитулировать, – главарь боевиков Пушилин отметился громким заявлением: видео

Так, лидер пророссийских боевиков на Донбассе считает, что политика президента Владимира Зеленского должна увенчаться капитуляцией Украины. Именно это принесет ему наибольшее удовольствие.

Громкими словами лидер так называемой "ДНР" отметился в эфире прокремлевского телеканала "Россия-1", а именно – в эфире программы "60 минут". Ее ведущей, кстати, является скандально известная Ольга Скабеева.

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Пушилина, который связался со студией российского телеканала из Донецка, спросили, что должен сделать Зеленский, чтобы его порадовать. Тот над ответом долго не думал.

Украина должна капитулировать и, чтобы полностью,

– сказал Пушилин.

После этих слов российские пропагандисты начали аплодировать и радоваться, восклицая: "Молодец!", "Красавец!".

Вы нам очень нравитесь, все правильно сказали,

– добавила Скабеева.

Пушилин о капитуляции Украины в эфире российских пропагандистов: видео (с 14 минуты)

Кстати, на днях в сети появилась информация о том, что якобы "лидер" так называемой "ДНР" Денис Пушилин арестован. Такие сообщения распространяли социальные сети оккупантов.