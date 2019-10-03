Україна має капітулювати, – ватажок бойовиків Пушилін відзначився гучною заявою: відео

Так, лідер проросійських бойовиків на Донбасі вважає, що політика президента Володимира Зеленського повинна увінчатися капітуляцією України. Саме це принесе йому найбільше задоволення.

Гучними словами лідер так званої "ДНР" відзначився в ефірі прокремлівського телеканалу "Россия-1", а саме – в ефірі програми "60 минут". Її ведучою, до речі, є скандально відома Ольга Скабєєва.

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Пушиліна, який зв’язався зі студією російського телеканалу з Донецька, запитали, що має зробити Зеленський, аби його потішити. Той над відповіддю довго не думав.

Україна має капітулювати і, щоб повністю,

– сказав Пушилін.

Після цих слів російські пропагандисти почали аплодувати та радіти, вигукуючи: "Молодець!", "Красень!".

Ви нам дуже подобаєтесь, все правильно сказали,

– додала Скабєєва.

Пушилін про капітуляцію України в ефірі російських пропагандистів: відео (з 14 хвилини)

До речі, днями у мережі з'явилась інформація про те, що нібито "лідер" так званої "ДНР" Денис Пушилін заарештований. Такі повідомлення розповсюджували соціальні мережі окупантів.