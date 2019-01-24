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      Украина должна строить свой новый курс на основе прогрессивного видения мира, – Тимошенко

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      Тимошенко на Всеукраинском форуме "Новый курс Украины"
      Тимошенко на Всеукраинском форуме "Новый курс Украины" / ba.org.ua

      Украина обязана строить свой новый курс, свое будущее на основе новейшего прогрессивного видения мира.

      Об этом заявила Юлия Тимошенко во время Всеукраинского форума "Новый курс Украины", говорится на сайте партии.

      Она обратила внимание участников мероприятия на последний доклад "Римского клуба", где есть целая глава под названием "Хватит держаться за старые философии".

      "Нам, украинцам, стратегически глядя в будущее, надо переучредить свою страну на надежном фундаменте современного переосмысления принципов. Законы и государственные институты должны быть реформированы или ликвидированы, если они несправедливы", – подчеркнула политик.

      Вехами на пути к новому просвещению должны стать равновесие, мудрость, синергия, гармония между крайностями, между контрастами и противоположностями, считают интеллектуалы "Римского клуба".

      "Если продолжить этот ряд, то к нему еще стоит добавить понимание, прощение и другие шаги, которые дадут нам право восстановить нацию", – заявила она и добавила, что все это абсолютно точно соответствует духовному состоянию украинской нации.

      Лидеры "Римского клуба" предлагают семь принципов такого баланса.

      Первым из таких принципов баланса, отметила Тимошенко, является баланс между человеком и природой: "Мы должны воспринимать Вселенную, человечество и природу как единое целое с Творцом. Если возникают конфликты, войны, когда клетки одного организма бунтуют друг против друга, то в медицине это называется аутоиммунная реакция. Она убивает организм".

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      Второй принцип – между краткосрочным и долгосрочным.

      "Наш народ не может ждать изменений ни минуты. Нам нужны краткосрочные динамические сильные действия", – отметила политик.

      Следующий принцип баланса – между частным и общественным.

      "Рыночный фундаментализм, который сделал свой вклад в развитие человечества, рыночный абсолютизм, который исключает любые препятствия и любые счета с остальной частью общества, должен быть сбалансирован с общественными интересами, может стать основой нового экономически курса Украины", – процитировала Тимошенко доклад "Римского клуба".

      Тимошенко также отметила, что в докладе "Римского клуба" обращается внимание на баланс между женским и мужским.

      "Мы можем держать этот баланс, потому что только в единстве, в сотрудничестве и гармонии как Инь и Ян мы можем двигаться вперед и менять свою жизнь и жизнь человечества", – пояснила лидер партии.

      Еще один принцип баланса, который предлагается мира, – баланс между равенством и справедливой наградой: "Самое неравенство распределения доходов между людьми, обществом и несколькими состоятельными корпорациями разрушает все".

      Последний баланс, о котором отметила Тимошенко, – баланс между государством и религией.

      "Невозможно построить успешное общество и успешную жизнь человечества без фундаментальных законов морали: любви, веры, милосердия и прощения", – завершила свое выступление Юлия Тимошенко.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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