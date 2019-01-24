Україна має будувати свій новий курс на основі прогресивного бачення світу, – Тимошенко

Україна зобов’язана будувати свій новий курс, своє майбутнє на основі новітнього прогресивного бачення світу.

Про це заявила Юлія Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Новий курс України", йдеться на сайті партії.

Вона звернула увагу учасників заходу на останню доповідь "Римського клубу", де є ціла глава під назвою: "Годі вже триматися за старі філософії".

"Нам, українцям, стратегічно дивлячись у майбутнє, треба перезаснувати свою країну на надійному фундаменті сучасного переосмислення принципів. Закони та державні інститути мають бути реформовані або ліквідовані, якщо вони несправедливі", – наголосила політик.

Віхами на шляху до нового просвітництва повинні стати рівновага, мудрість, синергія, гармонія між крайнощами, між контрастами та протилежностями, вважають інтелектуали "Римського клубу".

"Якщо продовжити цей ряд, то до нього ще варто додати розуміння, пробачення та інші кроки, які дадуть нам право відновити націю", – заявила вона і додала, що все це абсолютно точно відповідає духовному стану української нації.

Лідери "Римського клубу" пропонують сім принципів такого балансу.

Першим з таких принципів балансу, зазначила Тимошенко, є баланс між людиною та природою: "Ми маємо сприймати Всесвіт, людство і природу як єдине ціле з Творцем. Якщо виникають конфлікти, війни, коли клітини одного організму бунтують одна проти одної, то в медицині це називається автоімунна реакція. Вона вбиває організм".

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Другий принцип – між короткостроковим та довгостроковим.

"Наш народ не може чекати змін ані хвилини. Нам потрібні короткострокові динамічні сильні дії", – зауважила політик.

Наступний принцип балансу – між приватним і громадським.

"Ринковий фундаменталізм, який зробив свій внесок у розвиток людства, ринковий абсолютизм, який виключає будь-які перешкоди і будь-які рахунки з іншою частиною суспільства, має бути збалансований з громадськими інтересами, що може стати основою нового економічно курсу України", – процитувала Тимошенко доповідь "Римського клубу".

Тимошенко також зазначила, що у доповіді "Римського клубу" звертається увага на баланс між жіночим та чоловічим.

"Ми можемо тримати цей баланс, бо тільки в єдності, у співпраці і гармонії як Інь і Ян ми можемо рухатися вперед і змінювати своє життя і життя людства", – пояснила лідер партії.

Ще один принцип балансу, який пропонується світу, – баланс між рівністю та справедливою винагородою: "Саме нерівність розподілу доходів між людьми, суспільством та декількома заможними корпораціями руйнує все".

Останній баланс, про який зауважила Тимошенко, – баланс між державою та релігією.

"Не можливо побудувати успішне суспільство та успішне життя людства без фундаментальних законів моралі: любові, віри, милосердя та прощення", – завершила свій виступ Юлія Тимошенко.