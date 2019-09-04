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      Украина должна выплатить Свидетелям Иеговы огромный штраф: решение суда

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / pixabay.com

      Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить штраф за нарушение прав человека. 7 тысяч евро государство должно выплатить религиозной общине "Свидетелей Иеговы" из Кривого Рога.

      В решении ЕСПЧ говорится, что в 2004 году религиозная община "Свидетели Иеговы" купила в Кривом Роге земельный участок и планировала построить там церковь.

      Кстати: Высший совет правосудия уволил скандального судью времен Януковича

      Однако на сессии Криворожского горсовета депутаты не утвердили проект аренды на этом участке, поэтому община подавала в суд против городского совета.

      "Свидетели Иеговы" подали иск, ссылаясь на статью 9 Европейской конвенции прав человека.

      Интересно! В статье 9 Европейской конвенции прав человека указано, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии.

      Суд признал нарушение этой статьи и обязал выплатить компенсацию 1000 евро за моральный ущерб, а также 6000 евро за судебные издержки.

      Кто такие "Свидетели Иеговы"?"Свидетели Иеговы" – международная религиозная организация, основанная в США Чарльзом Расселлом. По состоянию на 2018 год самое высокое количество активных членов составляло 8 579 909 человек.

      Православные, католическая, греко-католическая и протестантские церкви отрицают принадлежность религиозной организации "Свидетелей Иеговы" к христианству, потому что они не принимают основных религиозных доктрин общепризнанного христианства и не принимают участия в религиозных традициях, что имеют не библейское происхождение.

      blog_ava
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      Теги: Религия Новости Украины Деньги Штрафы Европейский суд
      Источник: 24 канал
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