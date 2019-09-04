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      Україна має виплатити Свідкам Єгови величезний штраф: рішення суду

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / pixabay.com

      Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити штраф за порушення прав людини. 7 тисяч євро держава має виплатити релігійній громаді "Свідків Єгови" з Кривого Рогу.

      У рішенні ЄСПЛ йдеться, що у 2004 році релігійна громада "Свідки Єгови" купила в Кривому Розі земельну ділянку і планувала збудувати там церкву.

      До речі: Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю часів Януковича

      Однак на сесії Криворізької міськради депутати не затвердили проєкт оренди на цій ділянці, тож громада подавала до суду проти міської ради.

      "Свідки Єгови" подали позов, посилаючись на статтю 9 Європейської конвенції прав людини.

      Цікаво! У статті 9  Європейської конвенції прав людини зазначено, що кожен має право на свободу думки, совісті та релігії.

      Суд визнав порушення цієї статті і зобов'язав виплатити компенсацію 1000 євро за моральну шкоду, а також 6000 євро за судові витрати.

      Хто такі "Свідки Єгови"?"Свідки Єгови" – міжнародна християнська релігійна організація, заснована у у США Чарлзом Расселлом. Станом на 2018 рік найвища кількість активних членів становила 8 579 909 осіб.

      Православні, католицька, греко-католицька та протестантські церкви заперечують приналежність релігійної організації "Свідків Єгови" до християнства, бо вони не приймають основних релігійних доктрин загальновизнаного християнства і не беруть участі в релігійних традиціях, що мають не біблійне походження.

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      Теги: Новини України Гроші Релігія Європейський суд Штрафи
      Джерело: 24 канал
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