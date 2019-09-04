Україна має виплатити Свідкам Єгови величезний штраф: рішення суду

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити штраф за порушення прав людини. 7 тисяч євро держава має виплатити релігійній громаді "Свідків Єгови" з Кривого Рогу.

У рішенні ЄСПЛ йдеться, що у 2004 році релігійна громада "Свідки Єгови" купила в Кривому Розі земельну ділянку і планувала збудувати там церкву.

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Однак на сесії Криворізької міськради депутати не затвердили проєкт оренди на цій ділянці, тож громада подавала до суду проти міської ради.

"Свідки Єгови" подали позов, посилаючись на статтю 9 Європейської конвенції прав людини.

Цікаво! У статті 9 Європейської конвенції прав людини зазначено, що кожен має право на свободу думки, совісті та релігії.

Суд визнав порушення цієї статті і зобов'язав виплатити компенсацію 1000 євро за моральну шкоду, а також 6000 євро за судові витрати.

Хто такі "Свідки Єгови"?"Свідки Єгови" – міжнародна християнська релігійна організація, заснована у у США Чарлзом Расселлом. Станом на 2018 рік найвища кількість активних членів становила 8 579 909 осіб.



Православні, католицька, греко-католицька та протестантські церкви заперечують приналежність релігійної організації "Свідків Єгови" до християнства, бо вони не приймають основних релігійних доктрин загальновизнаного християнства і не беруть участі в релігійних традиціях, що мають не біблійне походження.