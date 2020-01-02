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      Украина еще не готова к восстановлению прямых поставок газа из России, – Кулеба

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      Кулеба объяснил, на каких условиях Украина может возобновить прямые поставки газа из России / glavcom.ua

      Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина еще не готова к восстановлению прямых поставок газа из России. По его словам, Украина может это делать только в пределах общеевропейского газового рынка и по его правилам.

      Украинцы еще банально "не созрели" для восстановления прямых поставок, но главный вопрос даже не в этом, сказал Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфаксу".

      К слову: Возможное возобновление прямых поставок газа из России: украинские компании уже подписали договоры

      Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, третьего энергетического пакета. Важно, чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику,
      – отметил вицепремьер.

      Он также отметил, что в европейских правилах нигде не указано, что кто-то должен покупать газ у какой-то конкретной страны.

      По мнению Дмитрия Кулебы, в этом аспекте реально важно лишь то, чтобы Россия не использовала газ как элемент шантажа Украины, как это было до 2014 года.

      "Поэтому когда мы создаем газовый рынок по нормам Евросоюза, то не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома", но тот должен придерживаться европейских правил и норм", – пояснил чиновник.

      Это означает, что российская газовая компания на украинском рынке не будет монополистом и не будет получать привилегии, подкупая чиновников, а будет лишь одним из игроков рынка.

      Интересно: Почему Россия одновременно с транзитом не заключила договор на поставку газа

      Отдельно вице-премьер подчеркнул, что до 2014 года Украина была крупнейшим клиентом "Газпрома", но убежден, что этого больше никогда не повторится. Мол, газовый рынок по нормам ЕС не позволит этому случиться.

      Кто-то будет покупать газ напрямую у "Газпрома", следовательно так будет. Возможно, теоретически, "Нафтогаз" будет покупать непосредственно у "Газпрома" на определенном этапе, но исключительно в пределах рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы". Я убежден, что все это мы оставим позади,
      – резюмировал Дмитрий Кулеба.

      Что россияне говорят о возобновлении прямых поставок газа?Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее заявлял, что Россия надеется на возобновление прямых поставок газа в Украину. По его словам, договоренность о транзите открыла окно возможностей для этого.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Рынок газа Дмитрий Кулеба Кабинет Министров Украины Газовый конфликт Нафтогаз Газпром Газ
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