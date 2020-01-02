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      Україна ще не готова до відновлення прямих поставок газу з Росії, – Кулеба

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      Кулеба пояснив, на яких умовах Україна може відновити прямі поставки газу з Росії / glavcom.ua

      Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ще не готова до відновлення прямих поставок газу з Росії. За його словами, Україна може це робити лише у межах загальноєвропейського газового ринку і за його правилами.

      Українці ще банально "не дозріли" до відновлення прямих поставок, але головне питання навіть не в цьому, сказав Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Інтерфаксу".

      До слова: Можливе відновлення прямих поставок газу з Росії: українські компанії вже підписали договори

      Моя мета як віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції полягає у тому, щоб газовий ринок України функціонував виключно на основі норм Європейського Союзу, третього енергетичного пакета. Важливо, щоб наша енергетика була інтегрована в європейську енергетику,
      – наголосив віцепрем'єр.

      Він також зауважив, що у європейських правилах ніде не вказано, що хтось не повинен купувати газ у якоїсь конкретної держави.

      На думку Дмитра Кулеби, у цьому аспекту реально важливо лише те, аби Росія не використовувала газ як елемент шантажу України, як це було до 2014 року.

      "Тому коли ми створюємо газовий ринок за нормами Євросоюзу, то не можемо заборонити компаніям купувати газ у "Газпрому", але той повинен дотримуватися європейських правил і норм", – пояснив урядовець.

      Це означає, що російська газова компанія на українському ринку не буде монополістом і не отримуватиме привілеї, підкуповуючи чиновників, а буде лише одним з гравців ринку.

      Цікаво: Чому Росія одночасно з транзитом не уклала договір на поставку газу

      Окремо віцепрем'єр підкреслив, що до 2014 року Україна була найбільшим клієнтом "Газпрому", але висловив переконання, що цього більше ніколи не повториться. Мовляв, газовий ринок за нормами ЄС не дозволить цьому статися.

      Хтось буде купувати газ безпосередньо у "Газпрому", отже так буде. Можливо, теоретично, "Нафтогаз" купуватиме безпосередньо у "Газпрому" на певному етапі, але виключно у межах ринкових механізмів, без корупції, шантажу і без "газової голки". Я переконаний, що все це ми залишимо позаду,
      – резюмував Дмитро Кулеба.

      Що росіяни кажуть про відновлення прямих поставок газу?Віцепрем'єр Росії Дмитро Козак раніше заявляв, що Росія сподівається на відновлення прямого постачання газу в Україну. За його словами, домовленість про транзит відкрила вікно можливостей для цього.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Газ Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт Новини Росії Кабінет Міністрів України Дмитро Кулеба
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