Украина готова на все компромиссы для освобождения политзаключенных из РФ, – Геращенко

Украина готова отдать более 20 граждан России, осужденных в Украине, более 60 боевиков для освобождения заложников и политзаключенных.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова представительницы Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко.

Читайте также: Россия полностью заблокировала обмен и освобождение украинских заложников, – Геращенко

"Украинская сторона готова на все компромиссы для того, чтобы состоялось очередное освобождение политзаключенных и заложников. Мы готовы отдать Российской Федерации более 20 россиян, осужденных в Украине, для освобождения политзаключенных Кремля. Мы готовы отдать через процедуру помилования, освободить более 60 сепаратистов, причастных к преступлениям против Украины, для освобождения наших военных и гражданских, в частности – журналиста Станислава Асеева, с оккупированной территории Донецка и Луганска", – сказала Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона неоднократно включала имена военных, находящихся в плену, в списки на обмен в Минске. В то же время, по ее словам, "вторая сторона создает препятствия для освобождения тех, кто важен для Украины".

К слову, Геращенко сообщала, что Украина готова немедленно забрать незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и предоставить ему необходимое лечение. Также Украина готова обменять политзаключенного на любого из россиян, осужденных за тяжелые преступления.